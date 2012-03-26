Минагропрод увеличил прогноз по посеву сахарной свеклы до 594 тыс. га

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины пересмотрело свой прогноз по посевам сахарной свеклы на текущий год в сторону увеличения до 594 тыс. га против ранее ожидавшихся 450-500 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель директора департамента продовольствия Минагропрода Александр Печенога.

«На этот год, по данным регионов, запланирована площадь посевов (сахарной свеклы - УНИАН) 594 тыс. га», - сказал А.Печенога. Он добавил, что половину из этих площадей планируют посеять сахарные заводы или их интегрированные компании.

А.Печенога отказался прогнозировать возможный урожай сахарной свеклы и объем производства сахара из нее, отметив, что урожай будет зависеть от погодных условий и что его будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

«Оценить реальный урожай и объем производства сахара можно будет только после посевной кампании, которая начнется в начале следующего месяца... Объема производства сахара будет достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка. Кроме того, у нас есть запасы в государственном интервенционном фонде - он в текущем маркетинговом году закупил 122 тыс. тонн сахара», - сказал А.Печенога.

Генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа сообщил, что посевные площади сахарной свеклы в 2012 г. составят около 500 тыс. га, что позволит при нормальной среднегодовой урожайности произвести около 1,9 млн тонн. «В принципе, мы имеем все возможности обеспечить внутреннее потребление сахара в следующем сезоне за счет собственного производства. И остатки, которые останутся в этом сезоне - 470 тыс. тонн, скорее всего, они будут влиять на рынок не только в этом МГ, но и в следующем», - отметил он.

Напомним, украинские сахарные заводы в 2011-2012 МГ произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн. В сезоне 2010-2011 МГ сахарные заводы произвели 1,545 млн тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн тонн).

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