Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь

Завтра ночью в восточных областях Украины ожидается небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков, днем в большинстве регионов мокрый снег и дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Крыму и Приазовье, а днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° мороза, на юге Крыма 3-5° тепла; днем 2-7° тепла, в западных областях 8-13°, в Закарпатье до 15°.

В Киевской области во вторник ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.