Аграрный фонд закупит 1,3 млн тонн зерна урожая 2012 года

Аграрный фонд Украины планирует закупить по форвардным контрактам 1,294 тыс. тонн зерна урожая 2012 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на информацию Аграрного фонда, начало закупок запланировано на 30 марта.

Заместитель генерального директора Аграрного фонда Игорь Якубович сообщил, что сейчас согласовывается порядок формирования цен на зерно, уже получены предварительные заявки от сельхозтоваропроизводителей на закупку 0,5 млн тонн зерна.

«Механизм залоговых закупок - это фактически малопроцентное кредитования по ставке Национального банка Украины, которая будет ощутимо меньше ставки коммерческих банков и составит не более 8%. Кроме того, процедура получения кредитных средств значительно проще, чем в коммерческих банка », - отметил И.Якубович.

Закупаться будет продовольственное зерно: пшеница 2-4 классов и рожь 1-3 классов. На эти цели предусмотрено использовать 7,2 млрд грн.

Закупки происходят по механизму оплаты в два этапа: авансовый платеж 50% стоимости - при условии заключения форвардного биржевого контракта, и 50% - при условии выполнения сельхозпредприятием форвардного биржевого контракта.

Сельхозпроизводитель должен доставить зерно на определенный зерновой склад не позднее 1 ноября 2012 г. Окончательный расчет с сельхозтоваропроизводителем на основании решения комиссии должен быть осуществлен не позднее 1 декабря 2012 г.

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