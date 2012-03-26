Весна в Украине продержится до середины июня. В апреле - ливни, град и сильный ветер

Весна в этом году будет продолжительной, затяжной и продержится до середины июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института МЧС и НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, в апреле в западной и северной частях Украины ожидается повышение среднемесячной температуры на 1-2 градуса – до 10° тепла.

В то же время, в конце первой декады и до середины апреля ночью в Украине будут наблюдаться заморозки.

В мае почти по всей Украине ожидается превышение температурной нормы на 2 градуса – до 14-15° тепла. В первые дни мая ночные заморозки прогнозируются, в частности, на западе Украины.

Повышение среднемесячной температуры на 2 градуса состоится в июне в западной и северной частях Украины – здесь температура будет достигать 20° тепла.

Ночные температуры июня также могут понижаться до нуля градусов.

В.Мартазинова констатировала, что в целом в апреле, мае и июне ожидаются неустойчивые погодные условия. В частности, на западе Украины будет много сухих и аномально теплых дней, а на востоке - дождливая и холодная погода.

По ее словам, в связи с ожидаемыми сильными осадками в апреле в Украине будет наблюдаться большое количество стихийных метеорологических явлений.

По ее словам, в апреле с конца первой декады и до середины месяца в Украине пройдут сильные осадки. «Это ливни. Стоит ожидать, что они будут сопровождаться многими стихийными метеорологическими явлениями в виде града и усиления ветра», - сообщила В.Мартазинова.

В то же время, на Западе Украины ожидается сухая погода - количество осадков будет ниже нормы.

В первой декаде мая в Украине также ожидаются сильные осадки. В конце первой декады сильные осадки пройдут на Востоке, в тоже время на Юге количество осадков не будет достигать нормы.

В июне с конца первой декады и до конца месяца на территории Украины также ожидаются сильные осадки.

В.Мартазинова констатировала, что в предыдущие годы в этот период в Украине наблюдалась сухая погода, в этом году дожди будут идти почти до июля.