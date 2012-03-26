Минагропрод рассчитывает на увеличение экспорта сахара

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает на увеличение экспорта свекловичного сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель директора департамента продовольствия Минагропрода Александр Печенога.

«Активизировался экспорт. За полгода экспортировано 12 тыс. тонн. Это незначительные объемы, но налаживаются контакты», - сообщил он. На сегодняшний день сахар экспортируется в Грузию, Ливан, Казахстан, Словакию, Сирию, Кыргызстан и Узбекистан. При этом А.Печенога отметил, что в Сирию объем экспорта может быть увеличен до 100 тыс. тонн, но это будет зависеть от формирования партий и цены на внутреннем рынке. При этом А.Печенога добавил, что на сегодня украинский сахар конкурентоспособен на внешнем рынке.

По словам А.Печеноги, Минагропрод постоянно проводит встречи с представителями других стран в поисках рынков сбыта для украинского сахара. «В первую очередь это страны Азии, где потребление ежегодно увеличивается на около 2%», - сообщил эксперт.

При этом он отметил, что на сегодня доступ Украины к российскому рынку и рынку большинства других стран СНГ фактически перекрыт высокими ставками пошлин. В ЕС также установлены высокие ставки ввозных пошлин, однако Украине удалось в рамках переговоров относительно договора о зоне свободной торговле с ЕС договориться о квоте на беспошлинную поставку 20 тыс. тонн сахара и 20 тыс. тонн разных паток и сахарных сиропов. А.Печенога выразил надежду, что этот объем будет увеличиваться.

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