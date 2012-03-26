Специалисты Роспотребнадзора завтра начнут инспектирование «Гадячсыра»

Специалисты Роспотребнадзора завтра, 27 марта, начнут инспектирование ООО «Гадячсыр» на предмет экспорта сыров в Российскую Федерацию. Об этом сообщил сегодня в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК.

«Приехали (специалисты Роспотребнадзора - УНИАН), состоялась встреча..., определили план работы. Завтра выезжают на «Гадяч», - сообщил он.

По словам И.БИСЮКА, в ходе этого визита будет проведено инспектирование только одного предприятия. Оно продлится два дня и в четверг-пятницу специалисты Роспотребнадзора завершат свой визит.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор с 19 марта должен был начать проверки трех из семи украинских сырзаводов, чья продукция запрещена для ввоза в Россию. Украина надеялась, что после проведения инспекции экспорт сыров будет разблокирован, однако визит был перенесен на 26 марта.

Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребсоюз обнародовал на своем сайте информацию о запрещении ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребсоюз заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.