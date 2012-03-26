Эксперты прогнозируют подорожание сахара на 10-15% к концу весны

Эксперты прогнозируют повышение цен на сахар в Украине на 10-15% к концу весны.

Об этом сообщил сегодня, 26 марта, на пресс-конференции в Киеве заместитель директора департамента продовольствия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александр Печенога.

«Учитывая, что имеющиеся ресурсы сахара достаточно велики, я думаю, что незначительный рост будет, может до 10-15%», - отметил А.Печенога. «Очевидно, до конца весны и начала лета цены (оптово-отпускные — УНИАН) должны были бы достичь уровня 6 грн за кг. Это означает, что розничные цены будут находиться в рамках 7 грн за кг», - отметил генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа. Он добавил, что сейчас оптовые цены на сахар во многих случаях не превышают 5,5 грн/кг.

По мнению экспертов, есть несколько факторов роста цены, но основной — повышение спроса в период консервирования и сокращение предложения сахара от производителей.

При этом В.Лапа добавил, что рост цен будет сдерживаться значительными переходящими запасами.

«По нашим оценкам переходящие запасы сахара в конце маркетингового года — в августе 2012 г. составят примерно 450-470 тыс. тонн. Это тот сахар, который был произведен в 2011 году, а мы произвели намного больше, чем нам нужно. Эти переходящие запасы, которые будут влиять на рынок сахара», - сообщил он.

Напомним, украинские сахарные заводы в 2011-2012 МГ произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка 1,86 млн тонн. В сезоне 2010-2011 МГ сахарные заводы произвели 1 млн 545 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн тонн).