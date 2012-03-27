В Украине перестает сокращаться поголовье крупного рогатого скота - Азаров

В Украине постепенно перестает сокращаться поголовье крупного рогатого скота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе консультаций с участниками рынка и экспертами в сфере животноводства.

«Мы ставили задачу перед нашими руководителями администраций создать условия, при которых мы наконец стабилизируем ситуацию в животноводстве, то есть прекратим сокращение поголовья крупного рогатого скота и начнем постепенное увеличение объемов производства мяса и молока. Надо сказать, что в целом ряде областей мы эту задачу решили, то есть падение приостановилось», - сказал Н.Азаров.

При этом, по его словам, в некоторых областях задача окончательно еще не решена.

Премьер отметил необходимость стимулирования процессов, позволяющих увеличить поголовье крупного рогатого скота в Украине.

«Чрезвычайно актуальным для нас является вопрос, каким образом стимулировать, чтобы наш бизнес включался и инвестировал в развитие животноводства, во-вторых, те предприятия, которые уже существуют, занимались модернизацией, строительством новых ферм, чтобы активно вовлекалось население», - сказал он.

При этом Н.Азаров отметил, что в 1990 году 80% мяса и молока производилось в крупнотоварных производствах и 20% производило население. А сейчас ситуация зеркально изменилась и негативно отразилась на качестве продукции.

«Сейчас ситуация перевернулась. У нас 80% мяса и молока производится населением, и только 20% - крупным товарным производством. А что отсюда вытекает? Во-первых, невозможность быстрого развития. А второе – низкое качество продукции», - сказал Н.Азаров.