Кабмин усилит контроль за качеством мясной продукции мелких предприятий
17:56, 27 марта 2012Агро
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Правительство усилит контроль за качеством продукции, которую выпускают мелкие предприятия по переработке мясного и молочного сырья.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе консультаций с участниками рынка и экспертами в сфере животноводства.
«Усилим контроль за этим делом. Обязательно заставим их соблюдать все те нормы, которые нужно соблюдать», - сказал он.
Он также отметил, что если предприятия не будут соблюдать установленных норм, то они будут закрываться.
«Если они не соблюдаются (нормы), то они подлежат закрытию, однозначно», - сказал Н.Азаров.
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