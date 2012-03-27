Кабмин усилит контроль за качеством мясной продукции мелких предприятий

Правительство усилит контроль за качеством продукции, которую выпускают мелкие предприятия по переработке мясного и молочного сырья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе консультаций с участниками рынка и экспертами в сфере животноводства.

«Усилим контроль за этим делом. Обязательно заставим их соблюдать все те нормы, которые нужно соблюдать», - сказал он.

Он также отметил, что если предприятия не будут соблюдать установленных норм, то они будут закрываться.

«Если они не соблюдаются (нормы), то они подлежат закрытию, однозначно», - сказал Н.Азаров.