Прокуратура проверяет факт рейдерского захвата рынка «Лукьяновский»

Прокуратура Киева по обращению директора ООО «Лукьяновский рынок» организовала проверку по факту рейдерского захвата имущественного комплекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным пресс-службы, руководитель рынка утверждает, что отчуждение осуществлено путем фальсификации документов о продаже комплекса с аукциона, преднамеренного занижения его стоимости и использования судебных решений разных инстанций.

На данное время прокуратурой города проверяется законность вынесения судебных решений.

Кроме того, по поручению прокуратуры столицы органами внутренних дел проведена проверка и возбуждено уголовное дело по факту событий, которые состоялись 26 марта на рынке (ч. 2 ст. 296 УК Украины – хулиганство, совершенное группой лиц).

Как сообщали СМИ, около 4 утра 26 марта более 70 мужчин в черных куртках и масках ворвались на территорию столичного Лукьяновского рынка. Мужчины сбили с ног охранника и стали громить прилавки. Столами забаррикадировали входы. Охранников и продавцов, которые дежурили, вытолкали с рынка.

В свою очередь в милиции сказали, что проводят доследственную проверку по сообщению о захвате рынка. В милицию не поступало сообщений о потерпевших во время столкновения.

В то же время в киевском главке сообщают, что в течение 2010-2011 гг. между субъектами предпринимательской деятельности в судах разной инстанции продолжались судебные споры вокруг Лукьяновского рынка. В результате Высшим хозяйственным судом Украины было вынесено решение в пользу одной из сторон. В свою очередь другая сторона отказалась исполнять это решение суда. В связи с этим материалы были переданы в исполнительную службу для реализации принятого судом решения. В настоящее время представителями исполнительной службы приняты все необходимые меры для исполнения этого решения.

Ранее, 15 марта, возле Киевского городского совета пикетировали более 200 предпринимателей, которые работают в ООО «Лукьяновский рынок». Они просили депутатов создать специальную комиссию и вмешаться в конфликт, возникший между новым и предыдущим владельцем акционерного общества.

По информации пресс-службы КГГА, городские власти предложили предпринимателям, работающим в ООО «Лукьяновский рынок», места для торговли на коммунальных рынках города, в частности, на Владимирском, Житнем и Бессарабском рынках.