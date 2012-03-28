В Украине разработают новые механизмы господдержки мясо-молочной отрасли

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству аграрной политики и продовольствия разработать новые механизмы господдержки мясо-молочной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

«Я требую от Министерства аграрной политики и продовольствия предложить инновационные механизмы государственной поддержки мясо-молочной отрасли. Старые результата не дали», - сказал Н.Азаров.

Он отметил неэффективность использования бюджетных средств для развития животноводства в 2011 году.

«Из государственного бюджета в 2010-2011 годах на развитие животноводства выделено больше 1,8 млрд грн, а объемы производства продукции животноводства в 2011 году по сравнению с 2010 выросли лишь на 2,5%. Так использовать деньги плательщиков налогов недопустимо», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, вчера в ходе консультаций с участниками рынка и экспертами в сфере животноводства премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что существенного увеличения поголовья крупного рогатого скота можно достичь за 5-7 лет.

По его мнению, ежегодно можно достигать прироста поголовья в размере 200-300 тыс. единиц.

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