Fitch подтвердило рейтинг Avangardco на уровне «В», прогноз «стабильный»

Агентство Fitch Ratings («Fitch») подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) компании Avangardco Investments Public Limited, крупнейшего в Украине и второго в мире производителя яиц и яичных продуктов, на уровне «В».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, Fitch также подтвердило национальный долгосрочный рейтинг эмитента на уровне «А + (укр)», прогноз по долгосрочным рейтингам - «стабильный». Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «В» / «RR4».

Справка УНИАН. "Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине.

В апреле-мае 2010 г. холдинг осуществил IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), разместив (с учетом опциона) 21,7% акций на общую сумму около 208 млн долл.