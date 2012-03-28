Минагропрод снизил закупочную цену на сахар до 5,1 тыс. грн за тонну

Министерство аграрной политики и продовольствия снизило закупочную цену на сахар с 5,91 тыс. грн до 5,1 тыс. грн за тонну до конца текущего маркетингового года (МГ, сентябрь 2011 г. - август 2012 г.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Николай Безуглый.

«Цена 5,1 тыс. грн. за тонну будет действовать до конца текущего маркетингового года. На следующий маркетинговый год мы предлагаем ту же цену, которая была – 5,91 тыс. грн за тонну», - сказал он.

По его словам, согласно действующему законодательству, те, кто продает или покупает сахар дешевле, чем минимальная цена, должны платить штрафные санкции.

«Правительство приняло решение относительно снижения минимальной цены с тем, чтобы те, кто покупает или продает сахар, не платили штрафных санкций», - сказал Н.Безуглый.

Он также озвучил позицию министерства относительно того, что в случае существенного снижения цены сократятся площади посевов сахарной свеклы.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины пересмотрело свой прогноз по посевам сахарной свеклы на текущий год в сторону увеличения до 594 тыс. га против ранее ожидавшихся 450-500 тыс. га.

Справка УНИАН. Украинские сахарные заводы в 2011-2012 МГ произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн. В сезоне 2010-2011 МГ сахарные заводы произвели 1,545 млн тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн тонн).

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