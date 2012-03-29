Специалисты Роспотребнадзора завершили инспектирование «Гадячсыра»

Специалисты Роспотребнадзора вчера, 28 марта, завершили инспектирование ООО «Гадячсыр» на предмет экспорта сыров в Российскую Федерацию. Об этом сообщил сегодня в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк.

«Вчера специалисты Роспотребнадзора завершили инспекцию «Гадячсыра». Сегодня они уже выехали в Россию», - сказал И.Бисюк.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора предоставили Госветфитослужбе акт по результатам инспектирования предприятия, который украинская служба в данное время изучает.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор 26 марта начал проверку одного из семи украинских сырзаводов, чья продукция запрещена для ввоза в Россию. Украина надеется, что после проведения инспекции экспорт сыров будет разблокирован.

Напомним, 8 февраля Роспотребсоюз обнародовал на своем сайте информацию о запрете на ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В в Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

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