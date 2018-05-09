«Сладкие» перспективы, или Прогноз по сахару благоприятный?..

Украина в прошлом году собрала рекордный урожай сахарной свеклы, а количество произведенного из нее сахара значительно превысило объем внутреннего потребления. При отсутствии внешних рынков сбыта данный фактор стал благом для потребителя, но сыграл против производителей - цена на их продукт упала ниже себестоимости, что несколько охладило интерес аграриев к увеличению площадей посевов сахарной свеклы в текущем году. Однако эксперты утверждают, что даже при сокращении площадей посевов культуры собранного сырья будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка, а рост цен на сахар в текущем году если и будет, то незначительным.

Рекордные итоги

В 2011 году аграрии увеличили площади посева сахарной свеклы на 7% - до 0,531 млн га. Благоприятные погодные условия позволили получить высокую урожайность - 366 ц/га против 300 ц/га в 2010 году и собрать рекордный за последние пять лет урожай в объеме 17,7 млн тонн. По данным Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», из выращенной свеклы сахарные заводы произвели 2,33 млн тонн сахара, что в 1,5 раза превысило показатель 2010-2011 маркетингового года. Таким образом, Украина за последние пять лет впервые произвела сахара больше, чем способна потребить - объем производства на 22% превысил потребность внутреннего рынка, которая оценивается в 1,9-2 млн тонн.

Такой итог работы и стал основной проблемой производителей - в условиях практически отсутствия внешних рынков сбыта и потребности быстро реализовать сахар для возврата привлеченных для запуска заводов кредитов цена на продукт обвалилась. По данным «Укрцукор», на начало производственного сезона - 1 сентября 2011 года оптово-отпускные цены на белый сахар у производителей составляли в среднем 8,4 тыс. грн за тонну, однако практически сразу после начала переработки сахар начал дешеветь. Сегодня цены на него колеблются на уровне 5,1-5,3 тыс. грн/т. При этом затраты на производство одной тонны сахара в среднем по Украине, по оценкам «Укрцукора», составляют 6,5-7,2 тыс. грн за тонну. Но производители и аграрное министерство надеются, что в ближайшее время ценовая ситуация выровняется, рассчитывая на летний сезон консервирования, когда традиционно спрос со стороны населения растет.

«Возрастающий спрос на сахар в конце весны, конечно же, несколько повышает цену на внутреннем рынке. Учитывая, что ресурсы сахара достаточно высокие, думаю, что будет незначительно повышение - на 10-15%», - отметил заместитель директора департамента продовольствия Минагропрода Александр Печенога.

Генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир Лапа считает, что рост цен будет сдерживаться значительными переходящими запасами. «По нашим оценкам, переходящие запасы сахара в августе 2012 года составят примерно 450-470 тыс. тонн. Это тот сахар, который был произведен в 2011 году, а мы произвели намного больше, чем нам нужно. Эти переходящие запасы будут влиять на рынок сахара», - сказал он.

Границы без границ

Помочь разгрузить внутренний рынок мог бы экспорт сахара, но на сегодня Украина практически лишена выхода на внешние рынки сбыта. Ранее, когда сахара производилось меньше потребляемых объемов, производители не уделяли развитию экспортного направления большого внимания, тогда как импорт был значительным. По данным УКАБ, в 2010-2011 МГ экспорт сахара из Украины составил всего 0,6 тыс. тонн, импорт - 296,2 тыс. тонн, включая 247,1 тыс. тонн сахара-сырца.

По данным «Укрцукора», за 4 месяца 2011-2012 МГ Украина импортировала 13,9 тыс. тонн сахара. По мнению экспертов, в текущем году импорт, за исключением сахара-сырца, составит около 15 тыс. тонн. Один из основных импортеров является Беларусь. При этом в отношении поставок сложилась парадоксальная ситуация - рынок Беларуси защищен Таможенным союзом, а рынок Украины остается открытым. Но из-за перепроизводства сахара в Украине и снижения цен на него заинтересованность импортеров падает, и в текущем МГ не предвидится большой объем поставок.

Вместе с тем, «Укрцукор» просит правительство отказаться в текущем году от импорта 260 тыс. тонн сахара, предусмотренного квотой Всемирной торговой организации (ВТО). «Мы ставим перед правительством задачу отказаться от квоты ВТО в 260 тыс. тонн, поскольку того сахара, который на сегодня производится в Украине, достаточно для внутренних потребностей и создания экспортного потенциала», – отметил председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Николай Ярчук. По его словам, квота ВТО - не обязательство Украины, а право стран завозить свой товар на наш рынок.

«Сегодня у нас перепроизводство сахара, и потребности завозить сахар из других стран нет, - подчеркнул Ярчук. - Мы думаем, что у нас найдутся аргументы для того, чтобы убедить ВТО в необходимости этого шага».

Также давление на рынок сахара оказывает бесконтрольный импорт сахарозаменителей. Официальная статистика в этой сфере не ведется, но, по оценке "Укрцукора", в 2010-2011 МГ в Украину было импортировано сахарозаменителей в объеме, замещающем 250-300 тыс. тонн сахара, что составляет 10-15% рынка, причем показатель ежегодно увеличивается.

Экспортный потенциал

Перепроизводство сахара в текущем году позволило сформировать большой экспортный потенциал, который, по оценкам Ярчука, составляет 470 тыс. тонн. Сейчас производители ищут рынки сбыта для своей продукции, но нашему сахару приходится жестко конкурировать с соседским – российским и белорусским, себестоимость которых значительно ниже, в частности, из-за более низких цен на энергоносители.

«Вопрос экспорта украинского сахара необходимо рассматривать в плоскости конкурентоспособности его себестоимости с российским или белорусским сахаром. Хорошо известно, что практически единственным реальным рынком для украинского сахара являются страны Средней Азии и Закавказья. Но тут мы встречаемся с жестокой конкуренцией с российским и белорусским сахаром, себестоимость которого значительно ниже, а соответственно, и конкурентоспособность выше. Это является результатом нескольких факторов, в частности, более низкие цены на природный газ, более благоприятная государственная поддержка агропроизводителей и т. д. Тем не менее, возможности для экспорта украинского сахара есть, интерес есть, поэтому остальное, как говорится, дело техники, то есть, переговоров», - отмечает генеральный директор крупнейшего украинского производителя сахара агропромхолдинга "Астарта-Киев" Виктор Иванчик.

Между тем, украинские сахаровары уже имеют первые положительные результаты экспорта. По данным Минагропрода, с начала МГ Украина экспортировала 12 тыс. тонн сахара. По оценкам Ярчука, в этом МГ наша страна может экспортировать порядка 50 тыс. тонн сахара. Основными рынками видятся Грузия, Словакия, Узбекистан, Болгария, Туркменистан, Румыния.

«В этом маркетинговом году наша компания уже экспортировала около 3 тыс. тонн, в наших планах – еще около 15 тыс. Но все будет зависеть от ценовой конъюнктуры на рынках», - отметил Иванчик.

В прошлые годы активно обсуждался вопрос выхода нашего сахара на российский рынок, но он для Украины остается закрытым. Эксперты усматривают в этом вопросе больше политики, чем экономики, и отмечают, что каких-либо обнадеживающих перспектив пока нет.

Минагропрод считает успехом договоренность о выделении квоты на экспорт украинского сахара со стороны Европейского Союза в рамках договора о Зоне свободной торговли. Сейчас обсуждается объем в 20 тыс. тонн, однако аграрное ведомство рассчитывает на увеличение квоты. Вместе с тем, наша страна приступила к поставкам сахара в ЕС, в том числе Румынию, Болгарию, Словакию, но это только первые шаги.

Сладкое будущее

Значительное перепроизводство сахара и ощутимое снижение цен на него в текущем сезоне задаст тон следующему маркетинговому году. Минагропрод предлагает в период с 1 сентября 2012 года до 1 сентября 2013 года установить предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок в объеме 1,833 млн тонн. Ведомство ожидает, что в т.г. площадь под посев сахарной свеклы составит 594 тыс. га. Как отметил Печенога, половину ее засеют сахарные заводы или их интегрированные компании.

Оценки аналитиков несколько отличаются от официальных. Начальник аналитического департамента консалтингового агентства ААА Мария Колесник считает, что посевные площади под сахарной свеклой в текущем году не превысят 375-380 тыс. га, что, исходя из среднегодового показателя урожайности в 332 центнера с 1 га, позволит собрать урожай в объеме 12,3 млн. тонн, которого будет достаточно для производства 1,3 млн тонн сахара. Свой прогноз Колесник объяснила тем, что, исходя из очень больших переходящих остатков сахара и низкой цены на него, сеять сахарную свеклу будут исключительно аграрные холдинги, которые имеют в своей структуре перерабатывающие заводы.

А по мнению Лапы, посевные площади сахарной свеклы составят около 500 тыс. га, что позволит при нормальной среднегодовой урожайности произвести порядка 1,9 млн тонн сахара. «В принципе, мы имеем все возможности обеспечить внутреннее потребление сахара в следующем сезоне за счет собственного производства. И остатки этого сезона - 470 тыс. тонн, скорее всего, будут влиять на рынок не только в текущем МГ, но и в следующем», - сказал он.

Прогнозировать цену аналитики пока не берутся, учитывая, что посев сахарной свеклы еще не начался, а на урожай и производство могут повлиять ряд факторов, нельзя снимать со счетов и тарифы на энергоносители. Но следует помнить: как только на украинском рынке растет цена, тут же приходит импорт. Поэтому производители вряд ли будут заинтересованы повышать стоимость на свой продукт.

Лилия Коваль (УНИАН)