Россияне утверждают, что «Гадячсыр» производит продукцию с нарушениями

Москва. Проверка ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.) показала, что сыр производится с нарушениями технологического процесса.

Об этом УНИАН сообщили в Росспотребнадзоре.

По информации ведомства, в период с 27 по 28 марта 2012 года комиссией Роспотребнадзора проведена оценка предприятия ООО «Гадячсыр» на соответствие требованиям ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12.06.08 №88-ФЗ, в ходе которой отмечен ряд существенных недостатков.

«Производство сыра, поставляемого на территорию Российской Федерации, проводится с нарушениями технологического процесса на участках его созревания, упаковки, а также доставки компонентов для его производства», - заявляют в Роспотребнадзоре.

По мнению российских специалистов, технологические параметры по производству сыра не соответствуют требованиям российского законодательства.

Кроме этого в Роспотребнадзоре заявляют, что в процессе проверки также выявлено, что кроме производства сыра предприятием вырабатываются сырные продукты и спреды, технология которых предусматривает использование тропических масел.

«Несмотря на требования комиссии о представлении технических документов на сырные продукты и спреды, техническая документация на их производство представлена не была, при этом была попытка скрыть указанные факты», - заявили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, на предприятии установлены существенные нарушения санитарно-технического состояния и производственного контроля технологии изготовления продукции.

С результатами выявленных нарушений были ознакомлены руководители ООО «Гадячсыр», которым предложено разработать план мероприятий по устранению отмеченных недостатков и представить в Роспотребнадзор, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор 28 марта завершил инспектирование ООО «Гадячсыр» на предмет экспорта сыров в Российскую Федерацию. По словам главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Ивана Бисюка, специалисты Роспотребнадзора предоставили Госветфитослужбе акт по результатам инспектирования предприятия, который украинская служба в данное время изучает.

Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребсоюз обнародовал на своем сайте информацию о запрещении ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребсоюз заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.