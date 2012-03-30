Украина к 30 марта засеяла ранними зерновыми почти 1 млн га

В Украине, по состоянию на 30 марта, ранние зерновые культуры посеяны на площади 917 тыс. га, что составляет 23% от прогноза.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, посевные работы в настоящее время проводятся в 15 регионах.

Подпитка озимых зерновых культур проведена на 4,8 млн га при прогнозе 5,9 млн га (т.е. 82%).

По данным Минагропрода, запасы дизтоплива на проведение комплекса весенне-полевых работ составляют 418,3 тыс. тонн (99% от потребности), бензина – 104,7 тыс. тонн (98%). С учетом переходных остатков агрохозяйства имеют в своем распоряжении 914 тыс. тонн минеральных удобрений (102%) и 22,8 тыс. тонн средств защиты растений (84%). Обеспеченность аграриев семенами составляет 102% от потребности.

Напомним, в этом году ожидается, что общий зерновой клин (с учетом озимых и яровых культур) составит 15,8 млн га, что практически соответствует уровню 2011 г. В частности, аграрии планируют расширить посевы кукурузы на 1-1,5 млн га – до 4,5-5 млн га, ячменя – на 0,6 млн га – до 3,2 млн га. Помимо того, Минагропрод рассчитывает, что, в зависимости от объемов пересева озимых, будут расширены площади под овсом, горохом, зерновым сорго, соей и крупяными культурами.

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