Кабмин продлил срок регистрации госактов на землю

Кабинет министров своим постановлением №258 от 28 марта т.г. продлил срок государственной регистрации права собственности на землю в Поземельной книге и Книге записей о госрегистрации госактов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земучастком.

Об этом говорится в тексте документа, размещенном на правительственном портале.

Постановлением исключается пункт 1-1 постановления №1021 “Об утверждении порядков ведения Поземельной книги и Книги записей о государственной регистрации государственных актов на право собствености на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли”.

Пункт 1-1 документа определял, что государственная регистрации права собственности на основании гражданско-правового договора или свидетельства о праве на наследство, земельного сервитута, эмфитевзиса, суперфиция в Поземельной книге, государственная регистрация права постоянного пользования земельными участками, договоров аренды земельных участков в Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли осуществляется до 1 апреля 2012 года.

Поземельная книга - составляющая часть государственного реестра земель, содержит ведомости о земельном участке, ограничениях на использование земельного участка, субъектов прав на земельный участок и правоустанавливающие документы, а также данные о нормативной денежной оценке земельного участка, его целевое назначение, состав земельных угодий.