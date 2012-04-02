Украина с начала маркетингового года экспортировала 15,4 млн тонн зерна

Украина по итогам девяти месяцев текущего маркетингового года (МГ, 1 июля 2011 - 30 июня 2012 гг.) экспортировала 15,4 млн тонн зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель начальника департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей Петренко.

«Украина с начала года экспортировала 15,4 млн тонн зерновых, а если с учетом продукции переработки зерновых — около 16 млн тонн. Из них пшеница составила 3,8 млн тонн, ячмень — 2,1 млн тонн и кукуруза - 9,3 млн тонн», - сообщил С.Петренко. По итогам марта экспорт составил 2,41 млн тонн.

Он добавил, что министерство оценивает экспортные возможности до конца текущего МГ в немногим более 10 млн тонн, и для того, чтобы выйти на эти показатели, Украине нужно вывозить около 3 млн. тонн зерна ежемесячно.

При этом переходящие запасы на начало нового МГ ожидаются в объеме 9-11 млн тонн. «Переходные запасы у нас оцениваются в более 9 млн тонн, это достаточный объем зерновой группы, который нам необходим. Более того, предусмотрено, что аграрный фондом будет закуплено в этом МГ еще свыше 1 млн тонн продовольственной пшеницы. Если в целом, то от 9 до 11 млн тонн зерновой группы мы будем иметь переходящие запасы в следующем МГ», - добавил С.Петренко.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимира Клименко, на сегодня темпы экспорта зерна из Украины сдерживаются длительным оформлением документов на вывоз зерна через «единое окно». Он отметил, что предложения об изменении нормы оформления экспортных грузов через «единое окно» внесены в парламент и выразил надежду, что в ближайшее время они будут приняты.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывало, что Украине удастся экспортировать в текущем маркетинговом сезоне 26 млн. тонн зерна.

Однако 6 марта министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что "на сегодня поставлено за рубеж 12,7 млн. тонн", и, "учитывая технические возможности железнодорожного транспорта, портов, перевалки", обеспечить экспорт запланированных 26 млн. тонн зерновых Украина "физически не сможет".

13 марта Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз экспорта зерна из Украины в текущем маркетинговом году до 20-21 млн. тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский зерновой экспорт надеется на "царицу полей"