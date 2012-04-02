Минагропрод снизил площадь пересева озимых культур до 2,5 млн га

Аграрии планируют пересеять озимые культуры, погибшие из-за неблагоприятных погодных условий осенью и зимой этого года, на площади 2,5 млн га против ранее ожидавшихся 3-3,5 млн га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель начальника департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей Петренко.

«Мы говорим о том, на какой объем пересева поданы официальные заявки из областей. И по нашим оценкам, пересев будет составлять 2,489 млн га», - сообщил С.Петренко.

Он напомнил, что правительство выделило 300 млн грн на компенсацию затрат на пересев озимых культур, и на сегодняшний день отрабатывается методика распределения средств. «Я думаю, если она (методика - УНИАН) будет утверждена на этой неделе, то аграрии уже к 15 апреля смогут получить эти деньги», - сказал С.Петренко.