Минэкономразвития планирует завтра разрешить проблему с поставками сыра в РФ – источник

В Министерстве экономического развития и торговли Украины ожидают, что завтра, 3 апреля, в ходе переговоров руководства министерства и Роспотребнадзора удастся найти решение проблемы с поставками украинского сыра в Россию.

Об этом УНИАН сообщил источник в Минэкономразвития.

По информации источника, 3 апреля в Киеве «сырный вопрос» обсудят министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко и глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Мы с большой долей вероятности ожидаем разрешения проблемы по итогам этой встречи», - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, с 7 февраля Россия ввела запрет на импорт украинских сыров из Украины из-за содержания в них пальмового масла.

На сегодняшний день запрет действует в отношении продукции 7-ми предприятий: ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.); Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.