Аграрный фонд начал форвардные закупки продовольственного зерна урожая 2012 года

Аграрный фонд начал закупки продовольственного зерна урожая 2012 года по форвардным контрактам на аграрной бирже.

Как сообщил сегодня, 2 апреля, в ходе торговой сессии аграрной биржи заместитель гендиректора Аграрного фонда Игорь Якубович, на сегодня аграрный фонд получил от аграриев заявки на закупку около 600 тыс. тонн зерна.

«Около 600 тыс. тонн всего заявлено на сегодняшний момент, из них 30-35 тыс. тонн (продовольственной пшеницы – УНИАН) обработано и ведутся биржевые торги, а остальные (заявки – УНИАН) находятся на перемещении от региональных представительств к центральному офису аграрного фонда», - сказал И.Якубович.

Он напомнил, что аграрный фонд планирует закупить по форвардным контрактам 1,3 млн тонн продовольственного зерна на 2,2 млрд грн.

И.Якубович отметил, что аграрный фонд будет продолжать торги, пока этот план не будет выполнен.

По словам представителя аграрной биржи, торги будут проходить каждый день в соответствии с поданными заявками.

По словам И.Якубовича, после подписания форвардного контракта аграрии получают 50% прописанной суммы в виде авансового платежа, а остальные 50% - после поставки зерна на сертифицированные склады аграрного фонда.

И.Якубович уточнил, что в текущем году упрощена процедура участия аграриев в торгах, в частности, количество документов, необходимых для подачи заявки, сокращено с 20 до 8, из них 7 документов бесплатные, а один предусматривает оплату страхового полиса.

По словам И.Якубовича, по итогам биржевого контракта аграрий должен совершить четыре платежа, которые составляют в целом 3,8% от суммы биржевого контракта.

И.Якубович отметил, что при невыполнении аграрием условий контрактов предусмотрены штрафные санкции.

При этом он добавил, что в прошлые годы невыполнение контрактов имело место только в виде поставки зерна с качеством, которое не соответствовало прописанному в контракте.

Закупка зерна осуществляется по установленным правительством ценам, в частности, на мягкую пшеницу 2-го класса она составляет 1900 грн за тонну.

И.Якубович напомнил, что форвардные закупки зерна для аграрного фонда осуществляла компания «Хлебинвестбуд».

Напомним, ранее И.Якубович заявлял, что минимальные интервенционные цены, по которым будет осуществляться закупка в 2012-2013 МГ, на пшеницу 2-го класса составят 1909 грн/тонна, 3-го класса – 1800 грн/тонна, 4-го класса – 1729 грн/тонна.

Справка УНИАН. Компания «Хлебинвестбуд» является структурным подразделением Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, выступая главным контрагентом государства в операциях по зерновым культурам. Соучредителями компании являются как государство, так и частные инвесторы.

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