Кабмин освободил Хорошайлова от должности гендиректора Аграрного фонда

Кабинет министров Украины освободил Сергея Хорошайлова от должности генерального директора Аграрного фонда.

Соответствующее распоряжение от 2 апреля 2012 г. № 159-р опубликовано на сайте правительства.

Напомним С.Хорошайлов был назначен на эту должность 20 июня 2011 г. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности гендиректора Аграрного фонда.