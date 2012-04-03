Кабмин освободил Хорошайлова от должности гендиректора Аграрного фонда
16:21, 03 апреля 2012Агро
0
Кабинет министров Украины освободил Сергея Хорошайлова от должности генерального директора Аграрного фонда.
Соответствующее распоряжение от 2 апреля 2012 г. № 159-р опубликовано на сайте правительства.
Напомним С.Хорошайлов был назначен на эту должность 20 июня 2011 г. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности гендиректора Аграрного фонда.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter