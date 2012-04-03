Минагропрод ожидает снижения урожая фруктов на 8% и винограда на 9%

Министерство агарной политики и продовольствия Украины ожидает в текущем году снижения урожая фруктов на 8% - до 1,7 млн тонн и винограда - на 9% - до 499 тыс. тонн из-за сильных морозов, которые отмечались на территории Украины в январе-феврале этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Минагропрода Виктор Костенко.

«На сегодняшний день мы прогнозируем, что валовой сбор (фруктов - УНИАН) по стране, за счет того, что все-таки были такие экстремальные условия, снизится, и мы планируем, что мы получим в целом по всем категориям хозяйств 1,75 млн тонн, и винограда - около 499 тыс. тонн», - сообщил В.Костенко, напомнив, что в 2011 году урожай фруктов составил 1,9 млн тонн и винограда - 550 тыс. тонн.

«Согласно предварительным прогнозам, при среднем валовом урожае винограда в АР Крым на уровне 125 тыс. тонн будет недополучено около 30-35 тыс. тонн», - добавил он. В.Костенко отметил, что на сегодняшний день наибольшую тревогу вызывает состояние персиков и абрикос, а также столовый виноград, поскольку в некоторых регионах гибель почек достигает 100%. При этом, по его словам, обеспеченность яблоками и грушами не вызывает сильного беспокойства.

Аналитик плодово-овощного рынка ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Игорь Стрелюк отметил, что, согласно проведенному УКАБ мониторингу, в среднем по Украине на площадях под столовым виноградом погибло около 30% почек. Яблони хорошо перенесли морозы, но еще сохраняется риск при снижении температур в апреле-мае, когда сады начнут цвести. В целом по группе косточковых деревьев (абрикосы, вишни, черешни, персики) гибель в рамках 25-30%. «На сегодня можно говорить, что украинские потребители не останутся без украинского продукта. И если не будет повторных морозов в апреле-мае, то мы выйдем примерно на те объемы, которые были в 2009-2010 годах», - сообщил И.Стрелюк.

Эксперты отметили, что несмотря на снижение урожая фруктов, цены на них будут стабильными, хотя и возможны колебания в пределах 5%. «Мое видение, что говорить о том, что цены сильно вырастут, - это будет не совсем правильно. Сегодня можно говорить, что цены будут на процентов 5, возможно, выше, чем цены на летний период прошлого сезона. Но это может быть частично связано с инфляцией», - отметил И.Стрелюк.

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