ЕС отменит запрет на импорт курятины из Таиланда, введенный в 2004 г. из-за птичьего гриппа

Брюссель. Страны-члены ЕС поддержали предложение Еврокомиссии отменить запрет на импорт свежей курятины из Таиланда с 1 июля 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Постоянного комитета по продовольственной цепи и здоровью животных.

Решение одобрено на основании последней инспекции птицеферм Таиланда специалистами ЕС, которая продемонстрировало, что эта страна готова предоставить достаточные гарантии для соответствия требованиям ЕС по куриному мясу.

Как сообщал УНИАН, запрет на импорт был введен в начале 2004 года после того, как в Таиланде и ряде других стран Азии была зафиксирована вспышка высокопатогенного вируса птичьего гриппа HPAI H5N1.

Как считают европейские эксперты, за 8 лет Таиланду практически удалось искоренить эту болезнь на своей территории.