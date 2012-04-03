Украина и Россия урегулировали вопрос поставок сыра

Украина и Россия урегулировали вопрос поставок украинского сыра в РФ и страны Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге журналистам министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, комментируя результаты переговоров с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

«Мы договорились о том, что отношения в сфере национального контроля со стороны Украины будут урегулированы и ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки», - сказал П.Порошенко.

Он добавил, что в ближайшее время Роспотребнадзор организует проверки еще двух других сыродельных заводов на предмет экспорта их продукции на территории РФ.

«В очень короткое время, в ближайшее время будут организованы проверки на двух других заводах», - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что речь идет не о вопросе безопасности украинской продукции, а в вопросе соответствия государственных стандартов на производство сыров Украины и России.

Руководитель федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Г.Онищенко заявил, что на следующей неделе специалисты Роспотребнадзора приедут в Украину для проведения инспектирования еще двух предприятий, экспорт которых в РФ ограничен.

Относительно сроков, в которые могут возобновиться поставки украинских сыров на территорию России и стран Таможенного союза, Г.Онищенко ответил, что «по Гадячу мы провели проверку, сделали замечания, потребовали их ликвидации (замечаний – УНИАН), и этот процесс по мере того, как они будут ликвидированы, перейдет в другую стадию».

Г.Онищенко подчеркнул, что Украина согласилась с условиями РФ, и все зависит от скорости проведения последующих проверок предприятий.

«Проверим, посмотрим, дай Бог, чтобы все было нормально. Потом будем пробные партии запускать на рынок, проконтролируем их, потому что… после закрытия мы с определенной предвзятостью будем смотреть на ту продукцию, но я думаю, что все наладится», - сказал Г.Онищенко.

П.Порошенко сообщил, что стороны договорились, что совместно будет избрана украинская лаборатория, которая сейчас отвечает стандартам ЕС, и российская сторона предоставит ей право сертифицировать украинскую продукцию на соответствие требованиям российского законодательства.

П.Порошенко также подчеркнул, что требования для украинского рынка также будут ужесточаться.

«Мы договорились, что у нас не будет политики двойных стандартов ни в России, ни в Украине – аналогично требования, какие будут предъявляться к украинским производителями, абсолютно аналогичные требования будут предъявляться к российским и наоборот», - заявил П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, период с 27 по 28 марта 2012 года комиссией Роспотребнадзора было проведено инспектирование ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.) на предмет экспорта сыров в Российскую Федерацию.

По информации ведомства, в ходе проверки на соответствие требованиям ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12.06.08 №88-ФЗ отмечен ряд существенных недостатков. По мнению российских специалистов, технологические параметры по производству сыра не соответствуют требованиям российского законодательства. С результатами выявленных нарушений были ознакомлены руководители ООО «Гадячсыр», которым предложено разработать план мероприятий по устранению отмеченных недостатков и представить в Роспотребнадзор, говорится в сообщении.

В то же время, как отметил по этому поводу глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк, проверка показала, что специалисты Роспотребнадзора в результате инспектирования ООО «Гадячсыр» не обнаружили следов использования украинскими сыроварами растительных жиров.

И.Бисюк отметил, что основные замечания Роспотребнадзора касаются разногласий в технологии приготовления сыра, что «не касается качества, а касается нестыковок в законодательстве». «Мы согласны с тем, что у нас есть разногласия в технологии производства и тем предприятиям, которые хотят экспортировать свою продукцию на территорию РФ, необходимо гармонизировать наши требования к производству сыров с российским законодательством», - сообщил он.

Напомним, 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.