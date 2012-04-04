Украина и РФ создадут рабочую группу для гармонизации требований производства сыров

Украина и РФ договорились создать рабочую группу для гармонизации требований производства сыров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Следующее, о чем мы договорились – нам нужна работа на постоянном основании, и на уровне руководителей создать постоянно действующую рабочую группу, которая будет гармонизировать требования, гармонизировать подходы, гармонизировать административные регламенты», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

П. Порошенко также сообщил, что стороны договорились, что совместно будет избрана украинская лаборатория, которая сейчас отвечает стандартам ЕС, и российская сторона предоставит ей право сертифицировать украинскую продукцию на соответствие требованиям российского законодательства.

Напомним, 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.