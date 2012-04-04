Ляшко спровоцировал конфликт во время пресс-конференции главного санврача РФ

Народный депутат Украины Олег Ляшко спровоцировал конфликтную ситуацию во время пресс-конференции главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат ворвался на пресс-конференцию и потребовал объяснений, почему РФ накладывает запрет на импорт украинских сыров.

При этом О.Ляшко предлагал Г.Онищенко украинские колбасы и сыры, которые принес на пресс-конференцию.

«Это все с Бессарабки. Алена из Белой Церкви передала вам колбасу», - сказал О.Ляшко.

Депутат обвинил Г.Онищенко в том, что он, как выпускник Донецкого университета, должен лоббировать украинскую продукцию на российских рынках.

После этого Г.Онищенко назвал депутата хамом.

После трехминутного пререкания О.Ляшка с участниками пресс-конференции Г.Онищенко и Н.Присяжнюк покинули пресс-конфренцию.