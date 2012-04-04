Присяжнюк: возобновление поставок украинских сыров в РФ требует гармонизации стандартов

Для восстановления поставок продукции отечественных сыродельных предприятий на российский рынок необходимо унифицировать технические регламенты Украины и России в сфере безопасности и качества продовольствия.

Такое мнение министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По мнению Н.Присяжнюка, Украина должна унифицировать стандарты производства не только с мировыми требованиями, а в первую очередь, с нормами тех стран, с которыми ведет торговлю.

«Сегодня возникает очень важный вопрос гармонизации стандартов в рамках тех стран, которые ведут между собой торговлю и в рамках мировых стандартов. Поэтому наша задача - как можно быстрее унифицировать законодательство и вывести производство продуктов питания на уровне тех стандартов и технических регламентов, которые мы задекларировали в соглашениях с другими странами», - отметил министр.

Относительно урегулирования вопроса с поставками украинских сыров в РФ и страны Таможенного союза, Н.Присяжнюк сообщил, что на следующей неделе Роспотребнадзор направит инспекторов для проверки «Пирятинского сырзавода» и ООО «Прометей», которые в совокупности реализуют более 60% от общего объема сыра, экспортируемого в РФ. Кроме того, в течение ближайших двух дней будет создана двусторонняя рабочая группа по унификации стандартов двух стран в сфере качества и безопасности пищевых продуктов.

«Мы договорились, что в течение 2 дней создадим совместную рабочую группу, которая обеспечит решение всех спорных вопросов. А именно - завершение инспектирования предприятий, гармонизации технических стандартов, обеспечение контроля за качеством продукции по всей вертикали и определения сертифицированных лабораторий, которые возьмут на себя ответственность за качество экспортируемой продукции. Это упростит систему контроля, повысит взаимное доверие и откроет нам российский рынок », - отметил глава Минагропрода.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

П. Порошенко также сообщил, что стороны договорились, что совместно будет избрана украинская лаборатория, которая сейчас отвечает стандартам ЕС, и российская сторона предоставит ей право сертифицировать украинскую продукцию на соответствие требованиям российского законодательства.

Напомним, 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.