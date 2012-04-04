Завтра на юге Украины - до 22° тепла

В четверг, 5 апреля, на юге Украины будет до 22° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в западных и местами северных областях, днем и на юге страны небольшой, в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье ожидается умеренный дождь, днем отдельные грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью - 4-9°, в восточных областях - 1-6° тепла; днем - 14-19°, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму - до 22°, на Волыни, Ривненской области и побережье морей - 8-13° тепла.

По Киевской области переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 4-9° тепла, днем - 14-19°.

По г. Киеву переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 6-8° тепла, днем - 16-18°.