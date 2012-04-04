Компания «Укрпродукт» купила производителя напитков «Живой квас»

Один из крупнейших на Украине производителей молочных продуктов холдинг «Укрпродукт Групп» приобрел контроль над производителем безалкогольных напитков из Житомира «Живой квас».

Об этом говорится в сообщении «Укрпродукта», размещенном на официальном сайте компании.

Покупатель заплатит за приобретение 100% ООО «Живой квас», а также торговой марки кваса «Арсеньевский» 295 000 фунтов стерлингов (1 GBP ≈1,6 USD).

«Укрпродукт» сообщает, что в 2011 году выручка компании «Живой квас» составила эквивалент 1,35 млн фунтов стерлингов.

Справка УНИАН. «Укрпродукт Групп» продает на рынке Украины и ряда других стран сливочное масло, плавленые и твердые сыры под торговыми марками "Наш молочник", "Народный продукт", "Вершкова долина". Пять заводов группы позволяют ежегодно выпускать около 70 000 тонн молочной продукции. В сегменте фасованного масла доля группы на национальном рынке в 2011 году составляла около 21%, на рынке плавленых сыров – 16%. В 2005 году «Укрпродукт» продал на Лондонской фондовой бирже зарубежным инвесторам за 11 млн долларов 27% своих акций.