"Сырная война": Россия сама начала и сама переводит в фазу перемирия

Украина и Россия, похоже, договорились об урегулировании поставок украинских сыров в Россию. Для возобновления экспорта необходимо предпринять несколько шагов: российской стороне провести инспектирование еще двух наших предприятий, а украинской - устранить замечания, которые появились у проверяющих. Эксперты надеются, что до лета украинский сыр попадет на столы российских потребителей. Если в ситуацию снова не вмешается большая политика…

Сырный кардинал

«Сырная ситуация» немного прояснилась (именно немного) во время визита в Украину главы Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) Геннадия Онищенко, решением которого с февраля и был запрещен экспорт сыров семи украинским производителям, продукция которых занимает львиную долю в объеме всех поставок сыров в РФ.

Накануне визита украинские чиновники надеялись, что по результатам встречи конфликт будет урегулирован. «Мы с большой долей вероятности ожидаем разрешения проблемы по итогам этой встречи», - заявляли в правительстве. Однако рассчитывать, что Онищенко приедет для того, чтобы раскаяться и признаться в том, что в течение 2 месяцев обвинял украинских сыроваров в нарушения, которых на самом деле не было, мягко сказать, наивно. Несмотря на то, что наличие пальмового масла в украинских сырах не подтвердили ни европейские лаборатории, ни инспекция Роспотребнадзора на предприятии «Гадячсыр», Онищенко держал марку. Как-то незаметно для всех его претензии свелись к различиям в технических регламентах и стандартах двух стран.

По итогам переговоров министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что стороны достигли договоренности об урегулировании поставок украинского сыра в РФ и страны Таможенного союза. «Мы договорились о том, что отношения в сфере национального контроля со стороны Украины будут урегулированы и ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки», - сказал Порошенко.

Министр несколько раз подчеркнул, что проблема не в вопросе безопасности украинской продукции, а в вопросе соответствия государственных стандартов на производство сыров Украины и России.

Стороны договорились, что в ближайшее время Роспотребнадзор организует проверки еще двух сыроварных заводов, после инспектирования которых будет принято решение об открытии экспорта.

Относительно сроков возобновления поставок Онищенко отметил: «По Гадячу мы провели проверку, сделали замечания, потребовали их ликвидации (замечаний – ред.), и этот процесс по мере того, как они будут ликвидированы, перейдет в другую стадию... Проверим, посмотрим, дай Бог, чтобы все было нормально. Потом будем пробные партии запускать на рынок, проконтролируем их, потому что… после закрытия мы с определенной предвзятостью будем смотреть на ту продукцию, но, думаю, что все наладится».

Точной даты отмены запрета Онищенко не назвал, что абсолютно логично: ведь как объяснить, что еще месяц назад против нашего сыра разворачивалась мощная антирекламная кампания, а сейчас подтвердить соответствие качества установленным требованиям и открыть экспорт...

Порошенко сообщил, что стороны договорились совместно выбрать украинскую лабораторию, отвечающую на сегодня стандартам ЕС, которой российская сторона предоставит право сертифицировать нашу продукцию на соответствие требованиям российского законодательства. Так негласно соседи подтвердили способность Украины контролировать качество продукции.

Между строк

На пресс-конференции, которая проводилась по результатам переговоров, хоть все и улыбались друг другу, но ощущалась некоторая натянутость и напряженность. Это проявлялось в мелочах. К примеру, Порошенко все время говорил на украинском языке, а уже после сказанной речи уточнил у Онищенко, все ли тот понимает; в том, как резко Онищенко осадил украинскую журналисту, пытавшуюся задать уточняющий вопрос, или как назвал украинскую валюту карбованцем (сложно поверить, что чиновник соседнего государства не владеет информацией о валюте нашей страны) и т. д. В этой атмосфере сказанное Порошенко - «мы договорились, что не будет политики двойных стандартов ни в России, ни в Украине, аналогично требованиям, которые будут предъявляться к украинским производителями, абсолютно аналогичные будут предъявляться к российским» прозвучало неоднозначно, скорее, как намек, дескать, россияне требуют от Украины выполнения тех условий, которые сами же и не соблюдают.

Апогеем пресс-конференции стало появление народного депутата Олега Ляшко, который спровоцировал конфликт. Он ворвался и потребовал объяснений, почему Россия накладывает запрет на импорт наших продуктов. При этом Ляшко предлагал Онищенко украинские колбасы и сыры, которые принес с собой. Депутат упрекнул Онищенко в том, что он как выпускник Донецкого университета должен лоббировать украинскую продукцию на российских рынках, а не наоборот. Онищенко назвал депутата хамом, и покинул пресс-конференцию. На следующий день Онищенко «оценил» поведение Ляшко как «медицинский случай».

Открыть нельзя закрыть

Эксперты оценивают достигнутые договоренности осторожно положительно. «Важно, что были достигнуты принципиальные договоренности, потому что, честно говоря, тот обмен заявлениями, который дистанционно звучал до этого времени, - худший вариант развития событий. А то, что Онищенко приехал, это уже определенная декларация настроенности на сотрудничество», - отметил генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир Лапа.

Эксперты надеются, что до конца весны экспорт украинских сыров в РФ будет разблокирован. «Конечно, речь идет не о днях, но я надеюсь, что в данном случае речь идет о неделях. Думаю, если эффективно поработают и предприятия, и наши контролирующие органы, и не будет задержки с приездом российских коллег, то к началу лета реально разблокировать экспорт», - отметил Лапа.

Стоит напомнить, что сразу после введения запрета аналитики единогласно назвали сложившуюся ситуацию очередным «сырным давлением», к чему не имеет никакого отношения качество продукции. Основной причиной называлось желание добиться от Украины «большей лояльности» в газотранспортном вопросе, а также в вопросе вступления в Таможенный союз. «По нашему мнению, вся эта «сырная война» является прямым следствием политики и охлаждения украинско-российских взаимоотношений. Россия таким образом пытается привлечь Украину к вступлению в Таможенный союз и, соответственно, смягчить украинскую позицию относительно газотранспортной системы», - отмечала начальник аналитического отдела консалтинговой компании ААА Мария Колесник. По ее мнению, подтверждением исключительно политического характера данного запрета является то, что Россия не предоставила никаких доказательств нарушений со стороны украинских производителей, а те факты, которые упоминались, касаются продукции предприятий, уже длительное время не поставляющих ее в Россию или вообще прекративших данное производство. Хотя не стоит сбрасывать со счетов и лобби российских производителей, которым лишние конкуренты на рынке не нужны.

В целом, эксперты «как в воду глядели»: в России прошли президентские выборы, страсти понемногу улеглись и, как по мановению волшебной палочки, диалог по сыру вошел в конструктивное русло. Плохо одно - украинским производителям вряд ли удастся переориентироваться на друге рынки сбыта, после возобновления экспорта он вновь сконцентрируется на РФ и Таможенном союзе. А это означает, что в дальнейшем «сырная история» может повториться, и не один раз...

Лилия Коваль (УНИАН)