Азаров: судьба белорусской мясомолочной продукции решится после ее экспертизы

Решение о возобновлении импорта белорусской мясомолочной продукции в Украину будет принято после проведения соответствующей экспертизы украинскими специалистами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с первым вице-премьер-министром Беларуси Владимиром СЕМАШКО.

«Хорошо, что вы понимаете, что у нас нет претензий к вам или желания навредить вам. Есть моменты, связанные с контролем качества продукции, которая завозится в Украину. Специалисты должны разобраться, поставить все точки над «і», предложить нам объективно обоснованное решение», - сказал Н. Азаров.

В то же время В. Семашко отметил, что принципиальных разногласий в отношениях с Украиной нет. «Иногда возникают какие-то технические и организационные вопросы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 марта временно приостановила ввоз на свою территорию из Беларуси животных, а также мясной продукции из-за опасения распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Также из-за систематических нарушений ветеринарно-санитарных требований (превышения максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах) был временно приостановлен ввоз белорусского молока и молочных продуктов.