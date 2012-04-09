Онищенко угрожает закрыть украинско-российскую границу

Москва. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявляет, что в случае повторения вспышки холеры в Украине украинско-российская граница будет закрыта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Когда я был на прошлой неделе в Украине, встречаясь с заместителем председателя правительства, я им сказал, что если будет то, что было в прошлом году с холерой в Мариуполе, в Жданове, как он раньше назывался, этот город, то мы просто закроем границу», - сказал Г.Онищенко.

По его словам, для обсуждения и координации решения данного вопроса в Роспотребнадзор прибыли два специалиста из Минздрава Украины.

Как подчеркнул Г.Онищенко, нужно понимать, во что выльется закрытие границы.

«Мы сейчас совместно поработаем и к началу сезона выйдем с единым пониманием, как нам на общечеловеческом пространстве совместно и адекватно реагировать на подобного рода вещи», - сказал Г.Онищенко.

Как сообщал УНИАН, в начале января Г.Онищенко заявил, что обеспокоен вспышками холеры в Украине.

Председатель Роспотребнадзора считает, что холера после реформы эпиднадзора в Украине может выйти из-под контроля. При этом Г.Онищенко не исключил закрытия границы.

Как заявил Г.Онищенко, он обеспокоен передачей в Украине ветеринарной службе функций по контролю за питанием людей.

"Появилась серьезная проблема. Судя по официальным общедоступным документам, в 2012 году в Украине профилактикой холеры среди людей будут заниматься не медики, а ветеринарная служба. Это значит, что уже с мая мы довольно серьезно усилим надзор на границе с Украиной", - сказал Г.Онищенко.

Он напомнил, что в 2011 году в Донецкой области была зафиксирована вспышка холеры, но Россия, благодаря скоординированным действиям с украинскими санитарными властями, не закрывала границу для людей и товаров.