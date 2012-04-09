Роспотребнадзор может открыть в Украине лабораторию для контроля сыров

Роспотребнадзор может открыть в Украине лабораторию для контроля за сырами, поставляемыми в Россию. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил на брифинге в Москве главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, это позволит избежать ситуаций, когда сыр не пускают в Россию уже на границе.

Г.Онищенко подчеркнул, что если сыр не будет соответствовать требованиям, но у него будет документ о проверке, то Роспотребнардзор будет разбираться непосредственно с лабораторией.