Завтра специалисты Роспотребнадзора снова приедут с проверкой в Украину

Москва. Завтра специалисты Роспотребнадзора снова направятся в Украину для проверки предприятий, производящих сыр.

Об этом заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Завтра туда полетят мои люди и будут заниматься дальше», - сказал Г.Онищенко.

Он сообщил, что Роспотребнадзор ведет переговоры напрямую с некоторыми украинскими производителями сыров.

«Они приезжают ко мне, и с ними мы быстрее договариваемся. Даже после встречи в Киеве у меня были представители отдельных заводов», - сказал он.

Г.Онищенко также сказал, что заявления с украинской стороны о том, что выявленные в РФ украинские сыры являются фальсификатом и производятся российскими производителями, не имеют большого значения.

«Я в это мало верю, потому что нет нужды. Уж не такие у вас раскрученные сыры, чтобы их подделывать как «Боржоми» или молдавские вина. А если это и так, то это твоя проблема – давайте рынок на территории России цивилизуем так, что дистрибьюторы будут заниматься этим ответственно», - сказал он и добавил, что многие с этим соглашаются.

По его словам, то, что произошло на заводах Украины, вытекает из системных проблем и требует гармонизировать требования к сырной продукции.

«Наши требования к сырам – это закон в России, в Украине – это ведомственный акт Минсельхоза. Разные весовые категории и соответственно отношения к ним такое», - сказал он.

Г.Онищенко сообщил, что во время поездки в Украину его интересовала система контроля за производством сыров.

«В любом продукте в цивилизованной стране, особенно в таком как сыр и молоко, в себестоимости - до 30% - это внутренний лабораторный контроль… Не просто тетя Маша надкусила головку сыра», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге в Москве Геннадий Онищенко сообщил, что Роспотребнадзор может открыть в Украине лабораторию для контроля за сырами, поставляемыми в Россию.

Напомним, 3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

Также министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Роспотребнадзор направит инспекторов для проверки «Пирятинского сырзавода» и ООО «Прометей», которые в совокупности реализуют более 60% от общего объема сыра, экспортируемого в РФ.

Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сырная война": Россия сама начала и сама переводит в фазу перемирия