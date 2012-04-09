Весенний паводок на Дунае пройдет без негативных последствий для населения – Кульбида

Весенний паводок на Дунае пройдет без негативных последствий для населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, об этом на брифинге заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Почти месяц в регионах в районе бассейна реки Дунай не было значительных осадков, они составили 10% месячной нормы. В связи с этим Дунайская гидрометеорологическая обсерватория прогнозирует, что в конце апреля при прохождении весеннего паводка на украинской части реки Дунай уровень воды не достигнет опасных отметок», - сообщил Николай Кульбида.

Он также отметил, что на протяжении 7-9 апреля продолжал расти уровень воды на реках Карпатского региона и на Днестре. Самый большой рост наблюдался на нижнем участке украинской части Тисы. При этом на ее притоках рост уровней воды уже прекратился.

По словам директора Гидрометцентра, продолжается развитие весеннего паводка на притоках среднего Днепра, но вода уже достигала максимальных показателей. Самые высокие уровни воды были достигнуты также на Северском Донце в Луганской и Донецкой областях. В большинстве регионов это произошло без негативных последствий. По состоянию на сегодняшний день даже на реке Деркул вода сошла на заводях.

Н.Кульбида также отметил, что с интенсивностью до 10 см ежесуточно растет уровень воды на Десне и на верхнем Днепре, еще до входа в Киевское водохранилище.