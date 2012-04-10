Кабмин рассматривает возможность компенсации фермерам за сохранение поголовья КРС

Кабинет министров Украины рассматривает возможность выплаты компенсации фермерам за сохранение молодого поголовья крупного рогатого скота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время посещения хозяйства фермера Николая Кищенко в селе Вольная Тарасовка (Киевская обл.).

«Я думаю, что если мы предложим, чтобы фермер, например, сохранил телку на полгода: приди в сельсовет получи, например, 500 грн, еще полгода сохранил – еще 500 грн. Вот вы и компенсируете расходы на дизельное топливо», - сказал Н.Азаров.

В ходе рабочей поездки в Киевскую область премьер ознакомился с хозяйством фермера Н.Кищенко, побеседовал с его семьей, а также пообщался с другими селянами.

В частности, Н.АЗАРОВ отметил необходимость увеличения поголовья крупного рогатого скота. Также глава правительства обратил внимание на необходимость создания условий для того, чтобы молодежь не покидала села, а развивала там фермерские хозяйства.

Премьер пообщался с селянами и в ходе общения отметил, что правительство сделает все необходимое для развития села. Он, в частности, выделил проблему роста цен на топливо, отметив при этом, что это связано с ситуацией на мировых рынках и, особенно, с ростом цен на нефть.

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