Правительство намерено увеличить форвардные закупки зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал после посещения Белоцерковского молочного комбината.

При этом он отметил, что сейчас форвардные закупки осуществляются в достаточном количестве.

Также Н.Азаров отметил необходимость увеличения закупок сухого молока и сливочного масла для стабилизации цен на рынке.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд начал закупки продовольственного зерна урожая 2012 года по форвардным контрактам на аграрной бирже. Об этом сообщил 2 апреля заместитель гендиректора Аграрного фонда Игорь Якубович.

По его словам, на 2 апреля т.г. Аграрный фонд получил от аграриев заявки на закупку около 600 тыс. тонн зерна.

И.Якубович напомнил, что Аграрный фонд планирует закупить по форвардным контрактам 1,3 млн тонн продовольственного зерна на 2,2 млрд грн.