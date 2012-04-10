Сбор на развитие виноделия отменят и пропорционально увеличат акциз на алкоголь?

Правительство намерено отменить 1,5% сбор на развитие виноградарства и виноделия и пропорционально увеличить акциз на алкоголь.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов Украины, это предусмотрено проектом Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины».

«Проектом (...) в частности, предусмотрено отменить сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства и пропорционально увеличить акцизный налог», - говорится в сообщении, при этом указанный законопроект не опубликован.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, при реализации пива и алкогольных напитков оплачивается как акцизный налог производителями, так и сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства производителями и предприятиями торговли (в размере 1,5% - УНИАН), при этом и налог, и сбор включается в цену конечного потребления.

«Исходя из изложенного, реализация указанного предложения позволит сократить отчетность, сократить количество платежей в бюджет, и не окажет негативного влияния на потребителей, поскольку может повлечь изменение конечной цены реализации пива и алкогольных изделий», - говорится в сообщении Минфина.

При этом отмечается, что для производителя в цене 1 бутылки сумма налога увеличится для водки (0,5 л, 40%) на 1,03 грн, для пива (0,5 л) на 4,3 коп., и для сухого вина менее чем на 1 коп.