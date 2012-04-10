Азаров: закон о внутренней торговле введет четкие сроки расчетов за скоропортящиеся товары

Закон о внутренней торговле введет четкие сроки расчетов за скоропортящиеся товары, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время посещения ОДО «Терезине» Белоцерковского района Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

«Принятие закона о внутренней торговле введет четкие сроки платежей за продукты, которые быстро портятся», - сказал Н. Азаров.

При этом он подчеркнул, что существующая система оплаты товаров с ограниченным сроком реализации является несправедливой.

Например, наибольший конечный срок реализации молока, отметил премьер, составляет 14 суток, а крестьянин получает за него средства через месяц.

Как сообщил УНИАН, 12 октября 2011 года Кабинет министров одобрил проект закона «О внутренней торговле» (№ 9443) для передачи его на рассмотрение Верховной Рады Украины. В парламенте он был зарегистрирован 10 ноября 2011 года.

8 февраля 2012 г. представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко сообщил, что правительственный законопроект «О внутренней торговле» будет рассмотрен парламентом после доработки, «Существующая сегодня редакция законопроекта о внутренней торговле несет определенные угрозы для развития внутреннего рынка, содержит отдельные нормы, которые могут рассматриваться как дискриминационные», отметил Ю.Мирошниченко.