«Киевэнерго» закроет 9 скважин с артезианской водой из-за долгов

Сегодня, 10 апреля, специалисты ПАО «Киевэнерго» отключат от энергоснабжения насосные комплексы 9 артезианских скважин, которые обслуживает ПАО «АК «Киевводоканал».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе энергокомпании, причиной отключения стала миллиардная задолженность «Киевводоканала» за электроэнергию. Его общий долг перед «Киевэнерго» по состоянию на 1 апреля 2012 года составлял 1,057 млрд грн. Об отключении «Киевводоканал» был поставлен в известность в установленный законом срок.

Таким образом, от энергоснабжения отключено насосное оборудование бюветов: на ул. Львовской, 84, на ул. Гаршина, 1, на ул. Саратовской, 22, на ул. Киквидзе, 34-я, на ул. Шахтерской, 6-я, на ул. Голосеевской, 51/2, на ул. Уманской, 3 и на ул. Киото, 7.

“Дальнейшее накопление долгов со стороны «Киевводоканала» ставит под угрозу энергоснабжение всего водного хозяйства столицы”, - заявляют в «Киевэнерго».

Как объяснили в компании, электроэнергия необходима «Киевводоканалу» для работы оборудования водозаборных и насосных станций. Например, среднесуточное потребление электроэнергии Деснянской водопроводной станцией составляет 270 тыс. кВт/ч в сутки, Днепровской водопроводной станцией – 120 тыс. кВт/ч в сутки.

«Мы с пониманием относимся к тому, что «Киевводоканал» является жизнеобеспечивающим предприятием столицы, поэтому пока не прибегаем к отключению электроэнергии на его производственных мощностях. Но тот факт, что ежемесячно «Киевводоканал» только наращивает долги за электроэнергию на 20-30 млн. грн, рано или поздно может оказаться решающим для прекращения бесплатного потребления», – заявил директор СВП «Энергосбыт» ПАО«Киевэнерго» Алексей Савенков.