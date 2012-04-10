В этом году ЕС может начать инспекцию украинских молокоперерабатывающих предприятий

Украина намерена ускорить переговоры с ЕС с тем, чтобы в текущем году эксперты ЕС смогли начать инспекцию украинских молокоперерабатывающих предприятий для открытия доступа украинской продукции на европейский рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко на брифинге.

Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров с представителями ЕС.

«Мы ускорим инспекцию Европейским союзом наших молочных предприятий, что позволит, во всяком случае, по наиболее важным продуктам, в том числе и по сухому молоку, постепенно открывать очень мощные европейские рынки для украинской продукции… У меня цель сегодня начать инспекцию в этом году, потому что на этот год она не была даже запланирована. Если мне удастся договориться, чтобы мы включили в план инспекции Евросоюза Украину в этом году, или в начале следующего, я буду декларировать, что это уже первое серьезное достижение, потому что это открывает украинским производителям эти рынки (стран ЕС – УНИАН)», - сказал П.Порошенко.

При этом он отметил, что требования европейской стороны для открытия рынков предусматривают инвентаризацию всего украинского стада, которое, как отметил П.Порошенко, не инвентаризировалось из-за высокой стоимости бирок.

«Бирки, которые, извините, стоят в Европе 30-40 евроцентов, продавались украинским селянам до 60 грн», - сказал министр.

При этом он отметил, что намерен инициировать принятие решения Кабинетом министров о бесплатном обеспечении крестьян бирками для инвентаризации стада.

П.Порошенко высказал надежду, что инвентаризацию стада удастся провести достаточно быстро и обеспечить тем самым начало инспекции молокоперерабатывающих предприятий.