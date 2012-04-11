Минэкономразвития планирует возобновление экспорта украинского пива в Беларусь

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко надеется на снятие ограничений для экспорта украинского пива в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге 10 апреля.

«Мы на сегодняшний день продемонстрируем прогресс и по доступу украинских товаров (пива – УНИАН) путем снятия квот», - отметил П.Порошенко.

Он также сообщил, что минимальная цена украинского пива в Беларуси была зафиксирована в свободно конвертируемой валюте, что после серьезной девальвации беларусского рубля сделало продукцию украинских производителей неконкурентоспособной.

«Мы попросили возобновить свободную конкуренцию. Мы не требуем никаких преимуществ для себя», - отметил П.Порошенко.