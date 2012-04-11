За год-два все посевы в Украине должны быть застрахованы, считает Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что в течение года-двух все посевы в Украине должны быть застрахованы от рисков в страховых компаниях, чтобы государству не приходилось тратить средства на убытки, нанесенные посевам в результате сложных погодных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Необходимо, в конце концов, переходить к цивилизованной практике, когда природно-климатические риски компенсирует не бюджет, а страховые компании. Это их работа. И зернотрейдеры не должны перекладывать свои риски на государство», - сказал Н.Азаров.

Он поручил Министерству финансов и Министерству аграрной политики и продовольствия разработать механизм, стимулирующий предприятия страховать риски.

«Поручаю Министерству аграрной политики и продовольствия вместе с Министерством финансов разработать механизм стимулирования хозяйств – участников зернового рынка к обязательному страхованию своих рисков, чтобы в течение года-двух полностью перейти на страховую компенсацию рисков», - сказал Н.Азаров.