Пасха-2012: дешево разговеться не получится

Украинцев давно не удивить повышением цен на продукты питания накануне любого из праздников. Пасха в этом году не стала исключением: подорожали яйца (процесс контролирует Антимонопольный комитет), а также мясо и свежие овощи. Что ж, на широкое застолье придется раскошелиться…

Пасхальные яйца

Конец февраля и начало марта напомнили украинцам о приближающейся Пасхе резко подскочившими ценами на куриные яйца, в некоторых торговых точках десяток стоил более 16 грн. В ситуацию на рынке вмешался Антимонопольный комитет, который рекомендовал 30 птицефабрикам и 9 ритейлерам воздержаться от установления экономически необоснованных цен. Расследование АМКУ показало, что на начало февраля разница между оптово-отпускными и розничными ценами на яйца составляла почти 39%, на начало января - 18%. Среди причин повышения оптово-отпускных цен производители назвали рост производственных затрат, в частности, на комбикорма и фуражное зерно, а также энергоносители.

Между тем, по данным Комитета, средние цены на корма за указанный период существенно не изменялись, посему это не могло стать причиной подорожания. «Таким образом, анализ экономической ситуации на рынке яиц куриных с декабря 2011 года по февраль 2012 года включительно показал отсутствие объективных экономических причин, которые могли бы обусловить существенный рост цен на куриные яйца», - говорится в рекомендательном письме АМКУ, адресованном птицефабрикам.

В Комитете подчеркнули необходимость выполнения рекомендаций и обеспечения ценовой стабильности на рынке куриных яиц накануне пасхальных праздников. Производители прислушались и снизили стоимость. Сейчас десяток яиц можно купить за 9-15 грн, акционное предложение (если повезет встретить) - 6-7 грн, «биояйца» - 25-30 грн./дес.

Мясо и овощи

Чтобы украинцы не испортили себе здоровье после поста большим объемом тяжелой пищи, производители повысят цены на мясо. Эксперты ожидают подорожания на 30% к майским праздникам. "Сезонное подорожание будет с середины апреля в соответствии с пасхальными и майским праздниками. Пасхальное подорожание у нас ежегодно в среднем составляет до 30%, есть и до 50% на киевских рынках в течение 1-2 дней. Но если брать глобально, подорожание будет на три-четыре дня или неделю порядка 30% к первому кварталу», - отметила исполнительный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Елизавета Святкивская.

По ее словам, подорожают, в первую очередь, свинина и мясо птицы. Говядина, скорее всего, поднимется в цене после того, как начнется выпас скота, затем стоимость будет держаться примерно на одном уровне. «После того, как цена одномоментно вырастет (к пасхальным и майским праздникам – ред.), она немного снизится, но ее уровень останется высоким и не вернется к текущему показателю».

По мнению эксперта, среднегодовая цена на свинину вырастет примерно на 15-20%, птицу - максимум на 10%, говядину - 5%. При этом коррекция цен произойдет в сентябре, когда появятся корма из зерна нового урожая. «До сентября мясо дешеветь не должно», - сказала Святкивская, добавив, что «большого потенциала к росту цен нет, работаем в рыночных условиях - сразу появляется импорт».

Традиционный элемент праздничного стола - свежие овощи - также подорожают. По мнению эксперта плодоовощного рынка УКАБ Игоря Стрелюка, на Пасху ранние овощи вырастут в цене минимум на 10-12%. По его словам, теплая погода дает возможность тепличным хозяйствам делать хорошие выборки продукции, в связи с этим цены на ранние овощи снижались. Но в период пасхальных праздников потребление ранних овощей увеличивается до 60%. Производители из года в год пользуются этой динамикой. «Нынешний сезон не будет исключением, и цены на томат, огурец, редис, зелень вырастут, как минимум, на 10-12%. А если погода будет прохладной, и выборка тепличной продукции будет меньшей, то цены могут подняться на 25-30%», - отмечает Стрелюк.

Таким образом, нынешняя "пасхальная корзинка" будет стоить для украинцев на 10-20% дороже, чем прошлогодняя. Для сравнения: в Польше она подорожала на 10%. По подсчетам экспертов, больше всего выросли в цене яйца – более чем вдвое, примерно до 2 долл. за десяток. От 10 до 20% подорожали мясо и мясные изделия, мука и хлебобулочная продукция. По оценкам Польской организации торговли и доставки (POHіD), граждане 38-миллионной страны в этом году израсходовали на пасхальные праздники от 3,5 до 3,9 млрд долл.

Мария Никольская (УНИАН)