Украинские сыры могут вернуться на российский рынок в апреле - середине мая

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк надеется на возобновление экспорта украинских сыров в Российскую Федерацию в апреле - середине мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе брифинга во время заседания Кабинета министров Украины.

«Вчера приехали и работают представители Роспотребнадзора на Пирятине (Пирятинский сырзавод - УНИАН) и переедут на Мену (Менский сырзавод - УНИАН). Мы надеемся, что в апреле - середине мая мы эти вопросы поснимаем», - сказал Н.Присяжнюк.

Он отметил, что на сегодняшний день все замечания, которые были предъявлены инспекторами после первой проверки предприятия «ГадячСыр», отработаны и направлены Роспотребнадзору. «Мы ждем реакции… Или будет контрольная проверка, или будет принято решение открытия», - сказал Н.Присяжнюк.

Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

9 апреля главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что с 10 апреля специалисты Роспотребнадзора снова направятся в Украину для проверки предприятий, производящих сыр, в частности, «Пирятинского сырзавода» и ЧП КФ «Прометей».

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