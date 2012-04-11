Украина надеется до конца текущего МГ экспортировать еще 7 млн тонн зерна

Украина надеется до конца текущего маркетингового года (МГ, 1 июля 2011 - 30 июня 2012 гг.) экспортировать еще 7 млн тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил сегодня в ходе брифинга во время заседания Кабинета Министров Украины.

«Мы надеемся, и, реализовывая договора, которые есть между производителями и экспортерами, мы видим, что у нас есть возможность техническая, контрактная возможность, проэкспортировать как минимум еще 7 млн тонн зерна до конца маркетингового года (1 июля 2012 года – УНИАН)»,- сказал министр.

Он отметил, что Украина на сегодня экспортировала 16,5 млн тонн зерновых, что на 4 млн тонн больше показателя на аналогичную дату 2011 года, но значительно меньше прогнозируемого на этот год объема. Он напомнил, что в текущем МГ Украина планировала поставить на внешние рынки, как минимум, 25 млн тонн зерна.

При этом министр сообщил, что на сегодня темпы экспорта увеличиваются, и в марте поставки зерновых на внешние рынки составили 2,5 млн. тонн. Министр отметил, что у нас останутся значительные запасы кукурузы, которые могут экспортироваться еще в июле-сентябре. При этом Н.Присяжнюк отметил, что на мировом рынке спрос на технические культуры высокий, что может гарантировать высокую динамику экспорта фуражной и зерновой группы из Украины.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывало, что Украине удастся экспортировать в текущем маркетинговом сезоне 26 млн тонн зерна.

Однако в середине марта Минагропрод снизил прогноз экспорта зерна из Украины в текущем маркетинговом году до 20-21 млн тонн.

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