Посев ранних зерновых проведен на 57% прогнозируемых площадей

Посев ранних зерновых культур в Украине проведен на площади 2,3 млн га, что составляет 57% от прогноза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил сегодня в ходе брифинга во время заседания Кабинета министров Украины.

По словам министра, посев ранних зерновых и зернобобовых культур уже завершили хозяйства Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Министр отметил, что в текущем году сложилась нестандартная ситуация, когда северные регионы Украины завершили посев раньше южных, где на сегодня неблагоприятная погодная ситуация.

Также, по словам Н.Присяжнюка, посев сахарной свеклы проведен на площади 107 тыс. га (20% прогноза). Также начат посев подсолнечника, и уже засеяно 24 тыс га.

Министр отметил, что пересев озимых культур на зерно яровыми культурами планировалось провести на площади 3 млн га, однако на сегодняшний день эта цифра скорректирована до 2,5 млн га, и пересев уже проведен на 306 тыс. га (12% прогноза). Также завершилась первая подкормка озимых зерновых культур на площади 6,1 млн га (103% прогноза).

Министр сообщил, что аграрии обеспечены необходимыми для проведения весенне-полевых работ объемами дизтоплива, бензина, минудобрений и семян.

Напомним, в этом году ожидается, что общий зерновой клин (с учетом озимых и яровых культур) составит 15,8 млн га, что практически соответствует уровню 2011 г. В частности, аграрии планируют расширить посевы кукурузы на 1-1,5 млн га – до 4,5-5 млн га, ячменя – на 0,6 млн га – до 3,2 млн га. Помимо того, Минагропрод рассчитывает, что, в зависимости от объемов пересева озимых, будут расширены площади под овсом, горохом, зерновым сорго, соей и крупяными культурами.