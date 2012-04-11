Завтра на востоке Украины ожидается дождь, местами гроза

Завтра в восточных областях Украины ожидается дождь, днем местами гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° тепла, в Закарпатье и востоке Украины до 9°; днем 12-17°, в Карпатах, горах Крыма и местами на побережье морей 6-11° тепла.

В Киевской области в четверг осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17°. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 14-16°.